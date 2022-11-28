Зеленский продолжает собирать деньги по всему миру

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в понедельник, 28 ноября, заявил, что для реализации инициативы Grain for Ukraine (Зерно для Украины) по всему мру уже собраны более $180 млн, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в телеграм-канале, Зеленский говорит: «Объем аккумулированных средств для нашей инициативы Grain for Ukraine растет и их уже более $180 млн. Это одна из наибольших украинских гуманитарных инициатив. А будет еще больше. Я благодарен всем, кто принимает участие, кто помогает Украине реализовать нашу формулу мира. Уверен, ее можно реализовать полностью, в том числе пункт о продовольственной безопасности».

«О финансовом, логистическом взносе в инициативу заявили: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша Португалия Румыния, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция. ЕС – очень весомое участие. Плюс Республика Корея и Япония. А еще НАТО! И, конечно, ООН», – сообщил украинцам их президент.

Киев, Иван Бабурин

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