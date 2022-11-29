Во Львовской области запретили каноническую Украинскую православную церковь

Областной совет Львовской области во вторник, 29 ноября, своим решением запретил деятельность канонической Украинской православной церкви на территории региона, – сообщают СМИ.

В сообщении на странице Львовского облсовета говорится: «Депутаты Львовского областного совета сегодня, 29 ноября, в ходе сессионного заседания приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской православной церкви (московского патриархата) на территории Львовской области… Областной совет рекомендует органам местного самоуправления Львовской области способствовать изменению подчинения общин УПЦ в канонических и организационных вопросах, для чего предлагается провести общее собрание религиозных общин с внесением соответствующих изменений и дополнений в уставы организаций».

Также сообщается, что львовские областные депутаты обратились в правоохранительные органы и силы территориальной обороны с просьбой «обеспечить сохранность имущества и культурных ценностей» храмов.

Напомним, что летом текущего года во Львове решением горсовета была запрещена деятельность УПЦ Московского патриархата. Также было заявлено, что все ликвидируются канонические православные церкви. Тогда, депутаты Львовского горсовета в принятом единогласно документе обвинили УПЦ в том, что она «несет угрозу национальной безопасности Украины, а ее деятельность не способствует консолидации украинского общества».

Львов, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»