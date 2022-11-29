Система спутниковой связи Илона Маска Starlink повышает тарифы для украинцев

Управляющий киевского офиса международной юридической фирмы CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang во вторник, 29 ноября, завил, что система спутниковой связи Starlink повышает тарифы для украинцев, – сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает агентство, согласно обнародованным Nabarro Olswang в одной из соцсетей скринам, стоимость услуг Starlink с 29 декабря 2022 года составит $75 в месяц, а стоимость терминала и антенны – $700, что на 40% выше текущей. В настоящее время стоимость Starlink в Украине $60 и $500 соответственно.

Киев, Иван Бабурин

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