Менее 10% от потребностей в электроэнергии Украина может обеспечить за счет импортных поставок

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус во вторник, 29 ноября, заявил, что Украина может обеспечить за счет импорта менее 10% потребности в электроэнергии, – сообщают украинские СМИ.
В ходе Телемарафона Герус сказал: «В часы пик мы потребляем около 16 тыс. МВт. То, что мы можем импортировать – это менее 10% нашего потребления, поэтому одним импортом мы не можем закрыть наши потребности».
«Импорт может помогать нам в сложные часы. Импорт нам может помогать, когда у нас возникают дефициты, помогать, чтобы промежутки, когда нет электроэнергии, были более короткими. Но сам по себе импорт не может разрешить ситуацию, потому что мощность электросети и возможности импорта являются недостаточными с точки зрения физики и техники», – заявил глава комитета Верховной Рады по энергетике.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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