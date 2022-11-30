Киевлян призывают «скинуться» на электрогенераторы

Жители многоэтажек Киева сообщают, что администрации жилищных комплексов начали призывать скинуться на покупку электрогенераторов, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как пишет издание, в объявлении одного из столичных ЖК жильцам предлагают собрать деньги для того, чтобы «оплатить установление 30-киловаттного генератора стоимостью 660 тысяч гривен, который будет питать лифты и насосы во время отключений».

Отметим, что ранее сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине еще 40 генераторов, чтобы помочь поддерживать нормальную жизнь при длительном отсутствии электроснабжения.

У себя в Twitter Боррель написал: «Россия использует зимние условия как оружие против гражданского населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку. ЕС предоставляет еще 40 генераторов в дополнение к тем 550, которые уже предоставили через механизм гражданской защиты».

Киев, Иван Бабурин

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