Кличко: Киеву не хватит и десяти тысяч пунктов обогрева, все должны розаботиться о себе сами

Глава администрации Киева Виталий Кличко в среду, 30 ноября, заявил, что в случае блэкаута для столицы Украины будет недостаточно даже десяти тысяч пунктов обогрева, поэтому каждый киевлянин должен самостоятельно подготовиться к возможной чрезвычайной ситуации, – сообщает радио Свобода*.

В интервью радиостанции Кличко, в частности, сказал: «В Киеве живет сейчас более трех миллионов человек, и в случае чрезвычайной ситуации, не дай бог, когда может состояться полный блэкаут, для трехмиллионного города даже и тысячи, даже и 10 тысяч пунктов для того, чтобы согреться, будет недостаточно. Пункты обогрева – это не панацея, поэтому каждый киевлянин должен самостоятельно подготовиться к возможной чрезвычайной ситуации и позаботиться о запасах воды, еды, теплых вещей.».

«Я ни в коем случае не хочу панику наводить, но в пункты обогрева нельзя переехать. Можно временно туда прийти, получить какие-то сервисы, но это не панацея. Не только в Киеве, но и в других регионах такая же ситуация. Поэтому давайте не будем говорить: вот пункты обогрева у нас есть и все, все проблемы у нас решены», – заявил мэр украинской столицы.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве развернули более 400 пунктов обогрева.

Киев, Иван Бабурин

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