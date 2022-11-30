Зеленский: Нетаньяху должен без компромиссов предоставить Украине системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на книжном форуме, организованном газетой The New York Times в среду, 30 ноября, заявил, что Израиль должен без компромиссов предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления лидер украинцев сказал: «Мы ждем поддержки Израиля. Конечно, не хочется, чтобы Нетаньяху, как его коллеги, которые были до него, балансировал между Украиной и Россией. Он знает все детали и точно может помочь с противовоздушной обороной. Тут ничего нет, это не оружие, которое атакует Россию, поэтому не надо тут искать компромиссы».

«Израильские власти должны помочь Киеву в обеспечении системы ПВО, если хотят сохранить прежние отношения между странами», – заявил Зеленский

Напомним, что Украина 18 октября направила правительству Израиля официальную ноту с просьбой незамедлительно предоставить системы противовоздушной обороны.

Киев, Иван Бабурин

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