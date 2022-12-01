Официальный Киев призвал к уничтожению России и русских

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время выступления на форуме по безопасности, организованном Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в в Киеве в четверг, 1 декабря, призвал уничтожать русских, а не вести с ними переговоры, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Данилов сказал: «На сегодняшний день Россия – одна из немногих стран, которые имеют колонии на своей территории. Она уничтожила огромное количество народов, язык, культуру, традиции. Они просто варвары, и когда вы говорите, что с этими варварами мы должны садиться за один стол и о чем-то с ними говорить, я считаю, что это недостойно будет нашего народа... Они (россияне, – прим. ред.) недостойны, чтобы с ними в мире вообще кто-то общался. Украина не пойдет на компромиссы, а русских, просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать, как страна в тех границах, в которых они существуют».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»