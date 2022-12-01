Кличко в очередной раз призвал киевлян уехать в деревни, «где есть печи»

Глава администрации Киева Виталий Кличко на форуме по безопасности организованном Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в четверг, 1 декабря, снова призвал киевлян рассмотреть возможность временного выезда за пределы Киева.

В ходе своего выступляения Кличко сказал: «Я обращаюсь к киевлянам: иметь обязательно запас технической воды, питьевой воды, запас продуктов долгого хранения, теплые вещи. Если есть возможность, в пригороде Киева, у знакомых, у кого-то есть свои дома, знакомые, друзья, проговорите, пожалуйста, возможность временного пребывания у ваших друзей. Элементарные вещи должны быть: тепло, печь, вода

«В случае блэкаута и разрушения инфраструктуры, полного отсутствия электроснабжения, водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, в очень короткий промежуток времени температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней температуры. Впереди – три самых тяжелых месяца», – отметил мэр украинской столицы.

Киев, Иван Бабурин

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