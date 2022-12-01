Киев призвал мировые правительства и парламенты к реформированию ООН и исключению России из организации

Верховная Рада Украины в четверг, 1 декабря, приняла заявление к парламентам и правительствам иностранных государств по поводу необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания в ее составе Российской Федерации. На пленарном заседании постановление поддержали 314 депутатов На уровне, – сообщают украинские СМИ.

Как отмечают СМИ, на уровне государства Украина впервые заявила о нелегитимности пребывания России в ООН, ранее подобные заявления звучали только из уст постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы.

В обращении Верховной Рады к мировым парламентам и правительства говорится, что Россия находится в ООН нелегитимно.

«Хотя Россия претендует на продление членства СССР, на самом деле 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР четко отметил, что «с созданием Содружества Независимых Государств СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование», и поэтому Российская Федерация не может обрести статус государства-продолжателя СССР», – говорится в постановлении украинского парламента.

Киев, Иван Бабурин

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