Зеленский оказался увольнять мобилизованных, прослуживших один год

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 декабря, отказал автору набравшей 25 тысяч голосов петиции, предлагавшему демобилизовать мобилизованных украинцев, отслуживших один год, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание со ссылкой на сайт президента Украины пишет, что Зеленский напомнил автору петиции, что мобилизованные увольняются во время военного положения на основаниях, определенных статьей 26 закона «О воинской обязанности и военной службе», а именно: по возрасту, по состоянию здоровья, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, по семейным обстоятельствам, по другим определенным законом уважительным причинам».

«Других оснований для увольнения мобилизованных не предусмотрено», – отметил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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