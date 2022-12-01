Зеленский анонсировал репрессии и полный запрет пророссийских религиозных организаций

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в четверг, 1 декабря, заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций, – сообщают Украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в своем телеграм-канале, Зеленский говорит: «Сегодня состоялось заседание СНБО, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором. Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры».

Украинский глава также заявил об усилении репрессий в отношении религиозных деятелей, относящихся к Русской Православной церкви на Украине. В частности, он заявил: «СНБО решил обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Всем органам, в компетенцию которых входят вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности приказано активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. И применить персональные санкции. Фамилии будут обнародованы вскоре».

«Повышение статуса и усиление возможностей Государственной службы по этнополитике и свободе совести позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства. Этим и другим решением мы гарантируем Украине духовную независимость», – подчеркнул президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

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