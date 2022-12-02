В Украинской Православной Церкви прокомментировали «вхождение» Киево-Печерской Лавры в раскольническую Православную церковь Украины

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в пятницу, 2 декабря, выпустила заявиление, в котором говорится, что «раскольники под названием «Киево-Печерская Лавра» зарегистрировали «фейк» без монахов, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ на украинском языке, говорится: «В связи с появлением информации в СМИ о регистрации юридического лица «Киево-Печерская Лавра ПЦУ» и связанных с ней домыслов следует объяснить, что никакого отношения эта структура к реальной Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре не имеет. Она зарегистрирована по другому адресу и ее появление не является следствием ликвидации настоящей Лавры Украинской православной церкви, которой были возвращены ее исторические помещения еще в 1988 году… «ПЦУ» заявила, что зарегистрировала фейковую религиозную структуру без монахов».

«Сведения о параллельном юридическом лице под названием «Киево-Печерская Лавра» в юрисдикции «УПЦ КП» (одна из раскольнических структур, вошедших в ПЦУ при ее создании) существовали в соответствующем реестре еще много лет назад. Однако никакого монастыря «УПЦ КП» на месте Лавры в реальности никогда не существовало. То же наблюдаем и сейчас», – говорится в сообщении канонической Украинской православной церкви.

Ранее сегодня архиепископ раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что «идет подготовка к захвату Киево-Печерской Лавры, стартовавшему вчера на Банковой».

«Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», – написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Киев, Иван Бабурин

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