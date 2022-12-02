Министр украинской информполитики поблагодарил минобороны за лишение аккредитации журналистов

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в пятницу, 2 декабря, поблагодарил минобороны страны за отмену аккредитации для журналистов издания «Страна», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале министр украинской информполитики написал: «Обходить законы во время войны это дело недружественных лиц и организаций в нашем государстве. Поэтому министерство культуры и информполитики обратилось в минобороны с просьбой отменить аккредитацию представителей ресурса «Страна», использовавших аккредитацию другого СМИ для осуществления своей деятельности. Аккредитация отменена».

Ткаченко заявил, что благодарит минобороны «за скорую реакцию» и отдельно добавил: «И хочу предостеречь всех, кого санкции уже коснулись, от подобных действий. Мы все видим и контролируем».

Киев, Иван Бабурин

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