Кулеба признался, что Киев просил системы Patriot еще до начала СВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 2 декабря, признался, что просил у Западных стран о поставках систем ПВО Patriot еще до начала специальной военной операции, – сообщает CNN.

В интервью телеканала Кулеба сказал: «Мы начали наш разговор о «Патриотах» в самом начале войны, даже фактически перед войной. Но теперь пришло время принимать решения».

«Вопрос в том, какой будет цена прохождения этой зимы. И, безусловно, наличие «Патриотов», наличие других передовых систем ПВО, их доставка в Украину в течение недель, а не месяцев, значительно снизит цену. И позволит нам защитить наши города и нашу критически важную энергетическую инфраструктуру»,– отметил украинский дипломат.

Следует отметить, что в пятницу, 1 декабря, представитель Минобороны Германии этом в комментарии для Der Spiegel заявил, что Берлин не ведёт никаких переговоров с Украиной о передаче ЗРК Patriot Украине.

«Мне неизвестно о каких-либо переговорах с Украиной. Передача этих комплексов военным других государств никогда не рассматривалась», – сказал он.

Киев, Иван Бабурин

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