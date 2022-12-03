ВСУ продолжают обстрел ДНР: за сутки погибли 5 мирных жителей, 14 – ранены

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой народной республики почти полторы сотни боеприпасов, в результате чего погибли 5 человек, ещё 14 мирных жителей получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

По данным Представительства ДНР в СЦКК, противник открывал огонь с применением РСЗО «Град» и HIMARS, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов. Под обстрелы попали районы 9 населенных пунктов. Повреждены 41 домостроение и 12 объектов гражданской инфраструктуры.

Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов – 145 единиц, уточнили в штабе.

Сегодня обстрелы продолжаются. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и ряд других населенных пунктов.

Донецк, Светлана Антонова

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