На родине Зеленского призвали запасаться водой и отпустить по домам работников предприятий

Глава городской военной администрации (ГВА) Кривого Рога Александр Вилкул в понедельник, 5 декабря, из-за разрушений в энергетической инфраструктуре Украины призвал криворожцев запасаться водой, а работодателей отпустить домой сотрудников, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegtam-канале Вилкул написал: «Возможны масштабные отключения света Заряжайте павербанки, делайте запасы воды, руководители предприятий всех форм собственности – отпустите людей домой».

Также сообщается, что «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) сообщили о задержке поездов в стране.

В Telegram-канале ведомства говорится: «Поезда на Украине задерживаются, поскольку были обесточены участки после обстрела РФ».

Кривой Рог, Иван Бабурин

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