На Украине объявили о массовых экстренных отключениях электричества

Крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины компания ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) в понедельник, 5 декабря, сообщила о применении аварийных отключений электричества в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях вследствие ракетных ударов, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении в Telegram-канале компании ДТЭК говорится: «Киевская, Днепропетровская, Донецкая области. Из-за очередной массированной атаки на объекты критической инфраструктуры сейчас применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений не действуют. Наберитесь терпения и сохраняйте спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется».

Кроме того, местные СМИ со ссылкой на страницы в соцсетях сетевых операторов «Ровнеобэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго» сообщают об экстренных отключениях в Ровненской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, обесточенными после ракетных ударов в понедельник, 5 декабря, остаются Житомир, Одесса и большая часть Одесского района.

При этом, глава Украины Владимир Зеленский через свой в Telegram-канал заявил, что большая часть российских ракет была сбита средствами ПВО.

Киев, Иван Бабурин

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