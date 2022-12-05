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Понедельник, 5 декабря 2022, 21:59 мск

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Киев согласен дать гарантии безопасности России в обмен на отказ от ядерного оружия

Подоляк. Фото: УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 5 декабря заявил, что Киев готов обеспечить безопасность России в случае отказа ее от ядерного оружия, – сообщает Интерфакс-Украина.

В своем микроблоге в Twitter Подоляк написал: «В годовщину Будапештского меморандума тема «коллективных гарантий для России» смотрится очень интригующе. Но если выпрашиваете, то… Украина готова обеспечить безопасность России в обмен на тотальный отказ Москвы от ядерного оружия. Подписать договор можно в том же городе – Будапеште, Венгрия».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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