Киев согласен дать гарантии безопасности России в обмен на отказ от ядерного оружия

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 5 декабря заявил, что Киев готов обеспечить безопасность России в случае отказа ее от ядерного оружия, – сообщает Интерфакс-Украина.
В своем микроблоге в Twitter Подоляк написал: «В годовщину Будапештского меморандума тема «коллективных гарантий для России» смотрится очень интригующе. Но если выпрашиваете, то… Украина готова обеспечить безопасность России в обмен на тотальный отказ Москвы от ядерного оружия. Подписать договор можно в том же городе – Будапеште, Венгрия».
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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