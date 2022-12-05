Украина официально постановила, что дивизия СС «Галичина»* не является нацистской

Украинский адвокат Вячеслав Якубенко, представляющий интересы Украинского института национальной памяти в понедельник, 5 декабря, заявил, что Верховный суд Украины принял решение, что символика дивизии СС «Галичина»* не принадлежит к нацистской, – сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на сообщение Якубенко в соцсетях.

Как отмечает издание, инициатор иска народный депутат Максим Бужанский со своей стороны заявил, что Верховный суд Украины «не признавал, что символика дивизии не принадлежит к нацистской, а подтвердил право Института национальной памяти давать бредовые оценки чему угодно и ни слова не сказал о самой символике дивизии СС «Галичина»*.

Как отмечает Страна.ua, в 2020 году украинский суд первой инстанции признал незаконными действия Института нацпамяти, который отказался признавать символику дивизии СС «Галичина»* подпадающей под действие закона о запрете использования коммунистической и нацистской символики. В понедельник, 5 декабря, Верховный суд Украины это решение отменил.

Незадолго до заседания Верховного украинского суда на официальном сайте Львовской областной государственной администрации было опубликовано поздравление с 77-летней годовщиной создания первой украинской дивизии «Галичина».

«При этом тот факт, что дивизия входила в состав войск СС* нацистской Германии, предпочли не упоминать», – пишут украинские журналисты.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»