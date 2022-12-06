Киев за десять месяцев СВО потратил на армию средств больше, чем за последние 10 лет

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 6 декабря, заявил, что за время проведения Россией специальной военной операции на финансирование армии и сектора безопасности из бюджета Украины было выделено средств больше, чем за последние 10 лет вместе взятых, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «На финансирование армии и сектора безопасности из бюджета было выделено 1,13 трлн. гривен (30 597 010 000 долларов по курсу). На зарплаты всем, кто сейчас защищает Украину, было выделено 770 млрд. гривен (20 849 290 000 долларов по курсу). На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружения мы выделили 176,2 млрд. гривен (4 770 967 400 долларов по курсу), что больше, чем за последние 10 лет вместе взятые».

«Для нашего правительства финансирование армии и безопасность страны были, являются и будут главным приоритетом. Сейчас мы направляем большую часть всех бюджетных ресурсов именно в эту сферу. Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес сейчас платят в бюджет, направляются на обеспечение наших военных», – заявил украинский премьер.

Киевом, Иван Бабурин

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