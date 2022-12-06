Украина договорилась о сотрудничестве с крупнейшей в мире частной разведывательной компанией

Украинский вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во вторник, 6 декабря, заявил, что его ведомство подписало меморандум о сотрудничестве в сфере киберзащиты с американской частной компанией по кибербезопасности Recorded Future, специализирующейся на сборе, обработке, анализе и распространении информации об угрозах, – сообщают украинские СМИ.

В своем Телеграм-канале Федоров написал: «В рамках меморандума Recorded Future предоставит свою разведывательную платформу, специализированных инженеров и аналитиков разведки. Со своей стороны Минцифры предоставит собственную экспертизу и специалистов, которые будут сотрудничать с Recorded Future. Будем вместе создавать технологические решения для защиты украинцев от российских атак. После победы мы сможем экспортировать наш опыт на весь мир. С начала активной фазы (СВО – прим.ред.) компания уже открыла доступ к платформе Intelligence Cloud более чем на $10 млн. и помогла справиться с кибератаками».

Recorded Future основана в США в 2009 году, ее штаб-квартира находится в городе Сомервилль, штат Массачусетс.

Киев, Иван Бабурин

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