Кулеба: США не запрещают использовать свои вооружения против Крыма

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что запрет США на нанесение ударов по России на Крым не распространяется, – сообщает в четверг, 8 декабря, издание The Wall Street Journal.

В интервью изданию Кулеба, в частности, сказал: «Украина обязалась перед США не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по российской территории, на Крым это обязательство не распространяется. Крым является международно признанной украинской территорией. Украина никогда не пойдет на мирное соглашение с Россией, если Крым и Донбасс останутся под контролем Москвы».

«Украина заберет все свои территории, включая Крым, некоторые военным путем, другие – дипломатическим», – подчеркнул Кулеба.

Следует напомнить, что ранее The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон, несмотря на настойчивые просьбы Киева, отказывается передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму.

Киев, Иван Бабурин

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