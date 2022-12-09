Украинские энергетики рассказали, как долго будет сохраняться дефицит электричества

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во время брифинга в медиацентре «Украина» в пятницу, 9 декабря, заявил, что дефицит электроэнергии будет существовать в Украине, как минимум, весь осенне-зимний период, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Кудрицкий сказал: «Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Недостаток можно частично компенсировать импортом, но полностью устранить его таким образом не удастся».

Киев, Иван Бабурин

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