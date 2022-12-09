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NewDayNews.ru

Пятница, 9 декабря 2022, 19:51 мск

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Киевский режим конфисковал имущество «дочки» «Газпрома»

Фото: Генпрокуратура Украины

Офис генерального прокурора Украины в пятницу, 9 декабря, сообщил, что имущество представительства ООО «Газпром экспорт» передано в управление Национального агентства Украины по выявлению активов, полученных коррупционным путем (АРМА), – передают СМИ.

В сообщении в Telegram-канале Офиса украинского генпрокурора говорится: «Офисом генпрокурора инициирована передача в управление АРМА объекта недвижимости площадью более 1 000 кв. м и четырех автомобилей, принадлежащих представительству дочернего предприятия ПАО «Газпром»… Следствие считает, что средства, полученные представительством ООО «Газпром экспорт», направлялись для финансирования специальной военной операции РФ».

Напомним, что в марте текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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