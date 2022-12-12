Зеленский рассказал комику, как занимается «менеджментом войны»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью известному комику Дейву Леттерману, вышедшем в понедельник, 12 декабря, на платформе Netflix заявил, что занимается «менеджментом войны с утра до ночи 7 дней в неделю», – сообщают украинские СМИ

В интервью комику Леттерману Зеленский сказал: «Ежедневно я занимаюсь менеджментом войны, государственным управлением Украины. С утра до ночи 7 дней в неделю. Просыпаюсь в 6.00, иногда в 5.30. Если что-то срочное – от телефонного звонка. Потом у меня военное совещание. Пропускаю душ, но тут я очень обычный человек, вряд ли чем-то вас удивлю».

Также глава украинцев рассказал о поездке своей жены Елены Зеленской в США.

«Был момент, когда нас беспокоило замедление поддержки, информационный вакуум, и нехватка ПВО. И она как мать была обеспокоена, Мы получили ответ от наших партнеров, что да, мы вас поняли. Ее визит был очень важен. Много средств было выделено на строительство бомбоубежищ в школах. Это сработало», – рассказал Зеленский комику.

Киев, Иван Бабурин

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