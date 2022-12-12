Зеленский снова просит. На этот раз – газ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 декабря, обратился к лидерам стран G7 с просьбой о поставках дополнительно двух миллиардов кубометров газа в связи с проблемами страны с электроэнергией, – сообщают СМИ.

В своем видеообращении к лидерам «Большой семерки», опубликованном в Telegram-канале, Зеленский просит: «Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе. Террор против наших электростанций привел к тому, что мы вынуждены использовать больше газа, чем планировалось. Поэтому нуждаемся в дополнительной поддержке именно этой зимой. Необходимо около двух миллиардов кубометров газа. Это тот объем, который нужно закупить дополнительно. Украина в 2023 году должна сохранить финансовую, энергетическую и социальную стабильность!»

Киев, Иван Бабурин

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