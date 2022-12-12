Зеленский заявил, что достижения мира ему нужны дальнобойные ракеты, танки и деньги

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи перед лидерами стран «Большой семерки» (G7) в понедельник, 12 декабря, заявил, что ради ускорения наступления мира на Украине ему нужны реактивная артиллерия, дальнобойные ракеты, танки и дальнейшая финансовая поддержка, – сообщают СМИ.

В ходе своего видеовыступления Зеленский сказал: «Россия продолжает агрессию, следовательно, должна быть продолжена и поддержка Украины в следующем году – так же, как и в этом. Но кроме этого мы должны сделать и давно ожидаемые шаги – то, что ускорит наступление мира. Их три. Первым таким шагом, является новая сила, которая заключается в увеличении оборонной поддержки Украины. Мы нуждаемся в большем количестве реактивной артиллерии и более дальнобойных ракетах. Украина нуждается в современных танках, и я прошу вас открыть эту оборонную возможность для нас. Это реально сделать уже сейчас. Украина нуждается в неизменной поддержке артиллерией».

«Вторым шагом, – заявил глава украинцев, – является новая прочность, суть которой заключается в сохранении дальнейшей финансовой и энергетической поддержки со стороны государств-партнеров. Должны сохранить и в следующем году финансовую, энергетическую и социальную стабильность».

«Третьим шагом является новая дипломатия, которая позволила бы приблизить освобождение всех украинских пленных и всех ее территорий от российской оккупации», – сказал Зеленский лидерам стран G7.

Киев, Иван Бабурин

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