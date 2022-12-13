Били друг по другу из артиллерии: украинские военные устроили перестрелку между собой в ЛНР

На участке линии боевого соприкосновения близ города Кременная в ЛНР произошла перестрелка между украинскими подразделениями – били по позициям из артиллерии и стрелкового оружия. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями», – написал он в своем Telegram.

Офицер предположил, что украинские военные устроили перестрелку из-за потери управления и связи. «Либо выяснение отношений между наемниками и ВФУ, что в последнее время не редкость на этом направлении», – добавил Марочко.

Москва, Наталья Петрова

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