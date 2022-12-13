Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, украинские военные пытались организовать контратаки в других районах. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

«На Донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили три контратаки противника. В результате огневого поражения уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», – говорится в сообщении.

На Купянском направлении артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ. Ликвидированы более 40 украинских солдат и наемников, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ.

Кроме того, в ДНР уничтожен склад боеприпасов украинских военных, ударами ВКС России разбита батарея реактивных систем залпового огня. Средства ПВО сбили два беспилотника в ЛНР, а также перехватили два реактивных снаряда системы «HIMARS» и противорадиолокационную ракету «HARM».

Москва, Зоя Осколкова

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