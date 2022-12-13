На Украине с начала года цены на товары и услуги выросли более, чем на 25 процентов

Украинский Госстат во вторник, 13 декабря, опубликовал данные, согласно которым за 11 месяцев 2022 года цены на товары и услуги на Украине выросли на 25,7%, – сообщают украинские СМИ.

Госстат Украины сообщил, в частности, что «продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению с декабрем прошлого года подорожали на 33,5%, алкогольная и табачная продукция – на 21,8%, одежда и обувь – на 5,1%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 5,8%».

«Больше всего подорожал транспорт – на 40,7%. Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья стало дороже на 26,8%», – пишут украинские СМИ со ссылкой на данные статистического ведомства.

Киев, Иван Бабурин

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