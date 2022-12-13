На Украину за пять месяцев по визам въехало семь российских граждан

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко во вторник, 13 декабря, заявил, что с момента введения виз для россиян в страну въехало семь российских граждан, – сообщает «Украинская правда».

Украинское издание пишет, что Демченко, в частности, сказал: «По имеющейся у меня информации, среди тех лиц, которые получили визу, на въезд украинскую границу пересекли семь человек. Это преимущественно женщины, а также два мужчины. Это были или пожилые люди, или же те, кто следовал в Украину с целью воссоединения семьи».

«Визы выдаются в исключительных случаях, когда это связано с гуманитарной составляющей». Всего за 4,5 месяца действия визового режима россиянам, по данным украинского МИДа, дали десять виз», – отметил представитель украинской госпогранслужбы.

Напомним, что согласно распоряжению Владимира Зеленского с 1 июля текущего года Украина отменила безвизовый режим с Россией.

Киев, Иван Бабурин

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