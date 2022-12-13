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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 14 декабря 2022, 02:19 мск

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Киев надеется на импортную электроэнергию

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во вторник, 13 декабря, заявил, что Киев хотел бы максимально покрыть дефицит электричества за счет импорта из Европы, – сообщает РИА Новости.

В эфире платформы «Мы – Украина» на полях конференции по поддержке Украины в Париже Галущенко сказал: «Электроэнергия на сегодня в Европе есть, она доступна. В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта. Один из ключевых вопросов импорта электроэнергии – его финансирование».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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