В Киеве и еще трех областях объявлена воздушная тревога: в столице Украины слышны взрывы

Звуки взрывов слышны в Киеве, сообщают украинские СМИ. Около шести часов утра в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

Как отмечает издание «Страна.ua», жители украинской столицы сообщают о звуках двигателей беспилотников разных районах города.

Позже мэр города Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале о взрывах в Шевченковском районе Киева. По его словам, на место выехали оперативные службы.

Местные телеграм-каналы публикают фото дыма после взрывов в украинской столице.

Сирены также звучат в Киевской области. В областной военной администрации сообщили о работе ПВО в регионе.

По сообщениям СМИ, воздушная тревога также объявлена в Винницкой и Житомирской областях.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»