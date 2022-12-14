Одесские моряки провели акцию протеста у здания СБУ

Акция протеста украинских моряков прошла в Одессе. Участники митинга собрались у здания местного управления Службы безопасности Украины (СБУ), – сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на местные паблики.

Издание пишет, что моряки протестуют из-за того, что сегодня утром СБУ задержала лидера Ассоциации моряков Украины Кристину Король. Ассоциация объединяет более 12 000 моряков.

Сообщается, что моряки в Одессе ранее уже проводили акции протеста с требованием разрешить им выезжать за границу. В августе текущего года правительство Украины даже утвердило постановление, разрешающее выезд.

«Согласно документу, моряки не могли пересекать границу, только если со времени завершения прошлого трудового контракта прошло больше 12 месяцев или человек находился на Украине меньше пяти месяцев. В остальных случаях постановление гарантировало выезд. Но в реальности оно не заработало, так как военкоматы заявили, что у них нет порядка выдачи разрешений на выезд», – пишет украинское издание.

«Военкоматы просто тупо заворачивают моряков с заключенными контрактами. Из Украины сейчас не могут выехать тысячи моряков. Я приходил в военкомат с полным пакетом документов, но меня отправили со словами, что не имеют права меня выпускать», – сообщил Стране.ua один из собеседников.

Одесса, Иван Бабурин

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