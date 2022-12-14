Киевский режим конфисковал все имущество экс-президента Украины Виктора Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в среду, 14 декабря, заявил, что удовлетворил иск Министерства юстиции и взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства экс-президента Виктора Януковича, а также приближенных к нему лиц, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

В сообщении суда говорится: «ВАКС взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства, а именно: Центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 кв.м), которые находятся в с. Новые Петровцы (Вышгородский район, Киевская область), несколько машиномест в подземном паркинге, квартиру, дом, судно марки «Бриг», 100% доли в уставном капитале ООО «Танталит», а также в ООО «Дом Лесника», денежные средства в сумме 31 047 676,73 грн. и 84 964,60 долл. США».

«Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения», – заявили в пресс-службе ВАКС.

Киев, Иван Бабурин

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