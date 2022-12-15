Зеленский снова просит увеличить поставки вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по видеосвязи на заседании Европейского совета в четверг, 15 декабря, заявил, что Украина нуждается в большем объеме поставок вооружений, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления украинский президент, в частности, заявил: «Оборонная поддержка должна быть не меньше, чем в прошлые полгода. Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. Это касается ПВО и ПРО, современных танков, более дальнобойных артиллерийских и ракетных систем. Также необходимо согласовать действенные ценовые потолки на нефть, нефтепродукты, газ из России. Надеюсь, что оценка выполнения Киевом требований Еврокомиссии для вступления Украины в ЕС будет проведена в ближайшее время. Очень вас просим это сделать и ускорить этот процесс, чтобы дальше уже перейти к старту переговоров относительно членства Украины в ЕС»

Отметим, что в интервью изданию Economist 8 декабря 2022 года Зеленский заявил, что выступает против «заморозки» конфликта, а также, что россияне будут платить за спецоперацию на протяжении поколений. При этом глава Украины сказал, что «благодарен союзникам за помощь», но считает, что «только Украина одна платит высокую цену».

При этом на вопрос, сколько людей он готов потерять Зеленский поинтересовался у корреспондента издания, «Руководители Украины должны были сказать: «Берите наше все , а мы уйдем в Польшу?»

Киев, Иван Бабурин

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