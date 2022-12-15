В Офисе президента Украины назвали численность ВСУ

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в четверг, 15 декабря, заявил, что численность украинской армии составляет сейчас один миллион человек, – сообщают украинские СМИ.

В программе на YouTube-канале экс-российского адвоката Марка Фейгина* Арестович сказал: «В украинской армии под ружьем сейчас один миллион человек. Мобилизация постепенно идет, добирают людей по специальностям, но большой волны не ожидается. У ВСУ есть возможность домобилизоваться, хотя Залужный отрицает необходимость этого».

* Физлицо признано в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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