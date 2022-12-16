Российские военные в Харькове уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции. В Министерстве обороны сообщили об уничтожении в Харькове склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93-х районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Купянском направлении противник потерял 20 военнослужащих две боевые бронированные машины и три пикапа. На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 50-ти украинских военных, две боевые машины пехоты и три пикапа. В ДНР и ЛНР обнаружены и ликвидированы три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Донецком направлении российские войска продолжили наступление. В результате потери противника составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ, а также уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Кроме того, средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника, а также перехватили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Москва, Зоя Осколкова

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