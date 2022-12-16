Украинскую медицину ждет волна сокращений

Руководитель Украинской общественной организации «Социальное движение» Виталий Дудин заявил, что среди украинских медиков могут начаться сокращения, – сообщает в пятницу, 16 декабря, украинское издание Стана.ua.

В интервью изданию Дудин, в частности, сказал: «Сейчас обращается много врачей и медсестер, которых уже предупредили о планирующейся кадровой оптимизации. Тысячи медиков оказались под угрозой увольнений. Главврачи утверждают, что даже на зарплаты не хватит денег».

В свою очередь, заместитель главы правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый сообщил также, что «сейчас клиники подписывают с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) договоры на следующий год, но многим из них урезают пакеты финансирования».

«Бюджет на медицину не увеличивается, а инфляция растет. Поэтому будут не только сокращения, есть риск банкротств многих клиник. Даже относительно благополучные медучреждения сейчас выживают за счет гуманитарки, того, что дает государство, едва хватает на поддержания текущих расходов и зарплаты», – сказал Надутый в интервью Стране.ua.

Киев, Иван Бабурин

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