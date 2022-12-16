Киевский режим выступил с угрозами «великой войны», если мир не сделает «правильных выводов»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в пятницу, 16 декабря, заявил, что украинская конфликт может перерасти в «великую войну», – сообщают украинские СМИ.

В своем микорблоге в Twitter Данилов написал: «Если мир не сделает правильных выводов, украинская война за независимость станет прологом к Великой войне. Украина все же может изменить сценарий будущего, нанеся России глобальное поражение, которое приведет к глубинной трансформации РФ».

Киев, Иван Бабурин

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