Киев объявил обратный отсчет до конца отопительного сезона

Глава крупнейшего частного энергетического холдинга Украины ДТЭК Максим Тимченко на двусторонней бизнес-конференции по устойчивости и реконструкции Украины в Париже заявил, что Киев запускает обратный отсчет до окончания отопительного сезона, – сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает агентство, в кулуарах парижской бизнес-конференции Тимченко сказал: «Сейчас ключевой приоритет – пройти эту зиму. Мы начали обратный отсчет – 103 дня до окончания отопительного сезона. Я убежден, что мы пройдем эти 103 дня».

Отвечая на вопрос о рекордных убытках «ДТЭК Энерго» в текущем году, Тимченко заявил: «Сейчас нам нужно выжить, выстоять, то есть разговор о деньгах в этом плане не ведется…Но для того, чтобы все это восстановить, необходимы миллиарды. Мы, конечно же, рассчитываем на реализацию большого плана, как его еще называют «плана Маршалла» для Украины, финансовой помощи со стороны правительств, организаций и в том числе частных инвесторов».

«Хотя оборудование с европейскими стандартами в целом не подходит для украинской энергосистемы, но некоторое может быть использовано с переделкой технологической схемы», – сообщил также глава ДТЭК Украины.

Киев, Иван Бабурин

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