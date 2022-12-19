Зеленский продолжает просить. Теперь у Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на встрече лидеров стран, входящих в Объединенный экспедиционный корпус под командованием Великобритании (Joint Expeditionary Force, JEF) попросил Эстонию об увеличении поставок артиллерийских снарядов НАТОвского калибра – 155 миллиметров, – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

Во время своего обращения Зеленский сказал: «Уважаемая госпожа премьер-министр Эстонии! Госпожа Каллас! У вас также есть эта возможность – артиллерийские снаряды 155 миллиметров, запасные части для гаубиц. Давайте активизируем наше сотрудничество!»

В ответ на просьбу украинского президента премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что «Эстония уже предоставила Украине помощь в объеме, равном почти трети нашего оборонного бюджета, помогать Украине – было, есть и будет приоритетом Эстонии».

Киев, Иван Бабурин

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