Спикер МИД Украины Олег Николенко в понедельник, 19 декабря, заявил, что на данный момент США не передали Украине ни одной единицы оружия по ленд-лизу, – сообщают украинские СМИ.

В частности, пресс-секретарь украинского МИДа сказал: «Вашингтон хочет сэкономить украинский бюджет, поскольку по ленд-лизу оружие передается в аренду или по лизингу, а сейчас США оказывают военную помощь Киеву за счет собственного федерального бюджета. Преимущество такого инструмента, как ленд-лиз – это быстрота принятия администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины».

Отметим, что в США приняли законопроект «О ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 года», предполагающий предоставление вооружений киевскому режиму по ускоренной процедуре.

Киев, Иван Бабурин

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