Зеленский просит Тбилиси отдать ему Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в понедельник, 19 декабря, обратился с просьбой к грузинским властям отдать ему экс-президента Грузии Михаила Саакашвили или перевести его в американскую клинику,– сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении Зеленский говорит: «Видимо, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к властям Грузии – нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, – это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить!»

«Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку», – обратился к грузинским властям глава Украины.

Киев, Иван Бабурин

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