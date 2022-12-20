США профинансируют выплату пенсий украинцам

Министерство финансов Украины во вторник, 20 декабря, сообщило, что получило от США грант в размере $2 млрд через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE), – передают украинские СМИ.

Украинский минфин сообщил, что американские деньги будут направлены «на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской обороны, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий».

«Это уже второй транш США из гранта общим размером $4,5 млрд . В целом с февраля текущего года Украина получила от США уже $12 млрд в форме грантов. США являются

Киев, Иван Бабурин

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