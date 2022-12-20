ВПК США и ряда стран Европы будут обеспечивать Украину оружием весь следующий год

Министр обороны Украины Алексей Резников во вторник, 20 декабря, заявил, что на следующий год заключено много контрактов на поставку Украине необходимого оружия и амуниции из США и стран Европы, их предприятия ВПК уже работают над этим. Военная помощь будет поступать в течение всего года, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Резников сказал: «Американский ВПК уже работает. То есть одна из ключевых тем каждого «Рамштайна» – это обязательно запуск мощностей производственных стран, которые поддерживают сегодня Украину. На сегодняшний день уже состоялись заказы, и не только в США, но и в Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах. Их производства уже работают над обеспечением Украины».

«Я скажу откровенно, не раскрывая больших тайн, на следующий год у меня уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого и оружия, и амуниции к нему. И аналогичные контракты, я точно уже знаю, меня об этом информируют министры оборон или секретари оборон разных стран, что у них уже тоже заключены контракты. Украину в следующем году ждут подарки в области военной помощи, причем в течение всего года. Причем хочу подчеркнуть, что в течение всего года. То есть системно и ежемесячно», – заявил министр обороны Украины.

Киев, Иван Бабурин

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