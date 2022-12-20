Украинская православная церковь обратилась к Зеленскому из-за фактического ее запрета в стране

Синод Украинской православной церкви (УПЦ), многие иерархи которой попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, во вторник, 20 декабря, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с наложенными им санкциями, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В УПЦ назвали «незаконными» и «неоправданными» санкции, которые Зеленский наложил на ряд иерархов церкви, в связи с чем Украинская Православная церковь призвала президента Украины «разблокировать деятельность попавших под санкции религиозных организаций вместе со своими архипастырями. Не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви».

В заявлении УПЦ также говорится: «Предлагаемые в Верховной Раде законопроекты о фактическом запрете УПЦ не соответствуют международному праву и Конституции Украины, устанавливают преимущества и ограничения, чем нарушают принцип равенства религиозных организаций и направлены на дискриминацию верующих граждан Украины и ликвидацию Украинской Православной Церкви».

«Это грубое вмешательство в деятельность религиозных организаций. Как следствие, заблокирована деятельность целых епархий, охватывающих десятки тысяч верующих и оказывающих масштабную социально-гуманитарную помощь военным, вынужденным переселенцам и многим другим нуждающимся слоям населения», – заявили в Синоде Украинской Православной церкви.

Киев, Иван Бабурин

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