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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 20 декабря 2022, 21:19 мск

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Украинские пограничники обнаружили «древнеримское поселение»

Министерство внутренних дел Украины во вторник, 20 декабря, сообщило, что пограничники на побережье Днепра обнаружили древнеримское поселение, – передает Интерфакс-Украина.

В сообщении в Telegram-канале МВД Украины говорится: «При обустройстве фортификационных сооружений на побережье Днепра пограничники наткнулись на обломки амфор и кувшинов древнеримского поселения. Артефакты начали появляться на глубине около метра. О находке военнослужащие сообщили местным археологам, и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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