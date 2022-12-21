Украинкам-спецслужбисткам меняют внешность хирургическим путем

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в среду, 21 декабря, заявил, что украинки-сотрудницы спецслужб меняют свою внешность посредством пластической хирургии для более успешной агентурной работы, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на телеканал 1+1.

Малюк в интервью популярной украинской телеведущей Наталье Мосейчук сказал: «Хочу отметить женскую составляющую в агентурном аппарате. Это просто высший пилотаж. Это настоящие амазонки контрразведовательной деятельности. Они работают в тылу врага, отдельные из них уже прошли даже через пластическую хирургию из-за изменения их анкетных данных. И они продолжают выполнять данные задачи».

Киев, Иван Бабурин

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